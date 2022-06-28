"Среди регионов России лидерами по количеству приехавших в Петербург являются Московская агломерации, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Таким образом мы можем говорить о частичном импортозамещении иностранных туристов российскими", — сказал Корнеев.

Средние траты россиян на поездку с прошлого года выросли на 12% — до 36,5 тысяч рублей. Также было зафиксировано относительное увеличение зарубежного туристического потока — прибыли 130 тыс. иностранных туристов, что на 62% превышает показатель 2021 года, когда прибыло 80 тыс. зарубежных гостей. К июню 2022 года в Петербурге прошли классификацию и открылись пять новых гостиниц, в этом году номерной фонд города увеличится примерно на 1 тыс. номеров: еще несколько гостиниц планируют открыться до конца года, уточнил Корнеев.

"Определенное беспокойство у индустрии сейчас вызывает осенне-зимний период, когда традиционно было большое количество иностранных гостей, а наши граждане во многом путешествовали на южные направления, на южные моря. Поэтому мы планируем активизировать предельно информационную кампанию и нашу серию событийных мероприятий осенью и зимой", — сказал Корнеев.

Он напомнил, что в 2019 году — до пандемии коронавируса — Петербург посетили свыше 10 млн туристов. Ведомство считает своей базовой задачей на 2022 год принять в городе 5-6 млн туристов, что необходимо для поддержания отрасли. Приоритетами для Петербурга Корнеев назвал деловой и медицинский туризм.

При этом, по словам Корнеева, международная статистика свидетельствует, что Петербург в 2021 году восстанавливал туристские потоки после пандемии вдвое быстрее, чем большинство других центров мирового туризма. Так, в 2021 году город показал почти двукратный рост — на 109% — по сравнению с 2020 годом, его посетили 6,07 млн человек, в то время как Амстердам продемонстрировал рост в 26,7% (3,2 млн гостей), Прага — 8,1% (2,4 млн), Берлин — 3,7% (5,1 млн), Барселона — 3,2% (3,2 млн).