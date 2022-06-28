"Пять птиц прибыли к нам из Окского государственного биосферного заповедника (Рязанская область). Западносибирские стерхи — это индикатор экологического благополучия России. На Ямале проект по восстановлению численности популяции обского стерха реализуется с 2019 года. За это время мы выпустили в заказнике уже 13 птиц. В начале июля выпустим прибывшее пополнение и будем следить за их адаптацией к дикой природе", — отметили в пресс-службе.

Для этого на каждой птице установлен GPS-передатчик со спутниковым каналом связи. Оборудование позволяет отслеживать миграционные пути журавлей. Передатчики на безвозмездной основе предоставляет Китай, поддерживающий данный проект.

По итогам двухгодичной работы над проектом учёные сделали вывод, что лучше всего приспосабливаются к новым условиям молодые журавли в возрасте 1,5-2 лет. К 2031 году на Ямале планируется выпустить около 50 особей западносибирского стерха.

Природоохранный исследовательский проект по восстановлению численности популяции исчезающего вида — обских стерхов реализуется в рамках нацпроекта "Экология".

В департаменте также отметили, что в конце этого года выйдет в свет очередное издание Красной книги Ямала, в неё войдут 153 вида, требующие особого внимания ученых. Подобная книга обновляется каждый 10-12 лет.

"Из научно-популярного издания в новой, третьей, редакции исключат два охраняемых вида: малого лебедя и подкаменщика обыкновенного. По мнению специалистов, они практически восстановили свою численность и более не требуют особой охраны. Однако на ближайшее десятилетие в книге пропишутся три новых вида: лесной гуменник, голец озера Большое Щучье и таймень. Из того, что появилось на территории округа и было внесено в Красную книгу, — атлантический морж", — отметили в пресс-службе.