"Подготовлен проект постановления правительства, предусматривающий выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета на местные воздушные перевозки только для Дальнего Востока и Севера, это около 8,4 млрд руб.", — сказал Нерадько в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике совместно с комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во вторник.

Замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков уточнил, что, согласно расчетам, потребность Дальнего Востока в субсидиях составляет 7,1 млрд руб., Арктики — 1,28 млрд руб.

"Эти средства позволят либо открыть новые маршруты, либо снизить стоимость по тем маршрутам, которые сейчас достаточно дорогостоящие. Но основной принцип был заложен при приработке этого вопроса — это сохранение уровня софинансирования со стороны регионов", — сказал Бобраков.

Он пояснил, что речь идет о субсидировании отдельных дорогостоящих маршрутах в таких регионах, как Камчатка, Якутия.

На полеты между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом в 2022 году из федерального бюджета было выделено 12,3 млрд руб. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" получила на развитие перевозок в регионе 5,9 млрд руб.