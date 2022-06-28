Замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков уточнил, что, согласно расчетам, потребность Дальнего Востока в субсидиях составляет 7,1 млрд руб., Арктики — 1,28 млрд руб.
"Эти средства позволят либо открыть новые маршруты, либо снизить стоимость по тем маршрутам, которые сейчас достаточно дорогостоящие. Но основной принцип был заложен при приработке этого вопроса — это сохранение уровня софинансирования со стороны регионов", — сказал Бобраков.
Он пояснил, что речь идет о субсидировании отдельных дорогостоящих маршрутах в таких регионах, как Камчатка, Якутия.
На полеты между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом в 2022 году из федерального бюджета было выделено 12,3 млрд руб. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" получила на развитие перевозок в регионе 5,9 млрд руб.