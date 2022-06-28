Как передает "Интерфакс-Азербайджан", Нагиев в ходе 11-ой сессии конференции министров туризма стран-членов Организации Исламского сотрудничества, которая проходит во вторник в Баку, заявил, что туриндустрия Азербайджана восстанавливается после пандемии COVID-19.

"Число иностранцев, посетивших Азербайджан за первые 5 месяцев этого года, увеличилось на 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем быстрое восстановление туриндустрии и увеличение турпотока в ближайшие месяцы", — сказал Нагиев.

По его словам, на заседании министра по туризму стран-членов ОИС предстоит обсудить, "в каком направлении двигаться (в вопросе туризма — ИФ)". "Мы можем компенсировать убытки от пандемии совместными проектами", — добавил Нагиев.