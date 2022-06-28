Восемь пассажирских вагонов и два локомотива сошли с рельсов около 12:42 по местному времени в результате столкновения с самосвалом.

Телеканал сообщает, что среди погибших — два пассажира поезда и один человек, находившийся в самосвале.

При этом, по меньшей мере, 50 человек получили ранения. 13 пострадавших были госпитализированы.

По данным компании-перевозчика Amtrak, поезд следовал из Лос-Анджелеса в Чикаго с 243 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что создает рабочую группу из 14 человек для расследования инцидента.