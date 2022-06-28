"По данным Приморского УГМС: в связи с развитием дождевого паводка на реке Бикин в Пожарском районе и подъёмом уровня воды 29 июня ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления в среднем течении реки Бикин у села Красный Яр", — говорится в сообщении.

Кроме того, возможна угроза подтопления на близлежащих дорогах и сельскохозяйственных угодьях. В опасности оказались также села Олон и Ясеневый.

Жителям Приморья порекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, а также не ездить на охоту и рыбалку. Туристам посоветовали не выходить на маршруты без предупреждения.

Отдыхающим на побережье рекомендовали переместиться в безопасные районы. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода в морскую акваторию.