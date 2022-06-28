"Купаться на Южном берегу Крыма не советуем. Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

При этом отмечается, что "несмотря на временный запрет купания в море — загорать на пляжах можно".

Сильные ливни 26 июня привели к подтоплениям в десятке населенных пунктов Крыма. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Разрушено несколько дамб, в крымской столице обвалился автодорожный мост. Продолжается сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов.

В районе Алушты на юге полуострова сошел сель на территорию санатория, жертв нет.

Белогорский район начало подтапливать 27 июня. Две реки вышли из берегов, пострадал частный сектор и детский интернат — его эвакуировали.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу крымского Гидрометцентра, ливни закончатся в середине дня во вторник.