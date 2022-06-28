"Поступило сообщение о том, что спасатели и волонтеры организации "Примпоиск" нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась", — говорится в релизе.

Как сообщалось, в понедельник вечером в центр управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС поступило сообщение о том, что официально незарегистрированная тургруппа из десяти человек, включая семерых детей, потерялась в районе горы Ливадийская, расположенной в Партизанском районе Приморья.

На поиски заблудившихся людей выехали спасатели, туристов искали всю ночь. Операция осложнялась непогодой и отсутствием связи в районе работ. В район поисков направлялись дополнительные группы спасателей.

Всего был задействован 21 человек, шесть единиц техники, от МЧС России — 10 человек и три единицы техники. В поисках также участвовали волонтеры.

Гора Пидан (Ливадийская) — одна из главенствующих высот южного Приморья, входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота — 1332 метра. Гора очень популярна у туристов. Также с этой вершиной связаны мифы и легенды народов государства Бохай, населявших ранее территорию Приморья. Древние люди считали Пидан священной.