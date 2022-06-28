Кроме того, JetBlue пообещала выплатить Spirit компенсацию в размере $400 млн в случае отказа регуляторов одобрить сделку. Ранее размер компенсации составлял $350 млн.
Ранее Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit поддержать сделку с Frontier. Frontier в минувшую пятницу заявила, что готова увеличить денежную составляющую сделки на $2 млрд. Совет директоров Spirit заявил, что новое предложение Frontier превосходит предложение JetBlue.
Акционерам Spirit предстоит проголосовать по этому вопросу 30 июня.
Цена акций JetBlue снизилась на 0,3% по итогам дополнительных торгов в понедельник. Бумаги Spirit Airlines подорожали на 5,1%, Frontier — на 2,7%.