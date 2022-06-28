Теперь JetBlue готова заплатить $34,15 за акцию Spirit вместо предлагавшихся ранее $33,50, говорится в сообщении компании.

Кроме того, JetBlue пообещала выплатить Spirit компенсацию в размере $400 млн в случае отказа регуляторов одобрить сделку. Ранее размер компенсации составлял $350 млн.

Ранее Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit поддержать сделку с Frontier. Frontier в минувшую пятницу заявила, что готова увеличить денежную составляющую сделки на $2 млрд. Совет директоров Spirit заявил, что новое предложение Frontier превосходит предложение JetBlue.

Акционерам Spirit предстоит проголосовать по этому вопросу 30 июня.

Цена акций JetBlue снизилась на 0,3% по итогам дополнительных торгов в понедельник. Бумаги Spirit Airlines подорожали на 5,1%, Frontier — на 2,7%.