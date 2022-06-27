Как следует из заявления компании, это решение связано западными санкциями и растущими проблемами, связанными с осуществлением бизнеса в России, после начала спецоперации на Украине.

Ранее компания заявила, что прекратит новые инвестиции и девелоперскую деятельность в России, а также закроет корпоративный офис в Москве.

Британская сеть отелей IHG — один из крупнейших в мире операторов гостиниц в более чем 100 странах. Владеет брендами Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent Hotels, Intercontinental, Indigo и рядом других.

По информации на сайте компании, только в Москве и области работают 12 отелей под принадлежащими IHG брендами. Кроме того, отели под управлением сети расположены в Петербурге, Самаре, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Перми.