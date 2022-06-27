"Мы наблюдаем рост посещаемости (парков — ИФ). В 2021 году с начала года — 20 млн человек, в этом году уже 25 млн", — цитирует Кузнецова пресс-служба областного правительства.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом парки приняли на 25% больше гостей.

Министр напомнил, что ведомство разработало стандарт мероприятий для данных пространств: пять спортивных, три — творческих, три — образовательных и три — развлечение и отдых. "Это минимум, который мы еженедельно выполняем на территориях парков: музыка под открытым небом, танцы, лекции, мастер-классы, концерты, детские программы", — добавил Кузнецов.

Как сообщалось, всего в Московской области 183 парка.