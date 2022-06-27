"Малыш появился на свет 4 июня и живет в вольере с родителями и другими представителями семейства мартышек Бразза. Определить его пол пока невозможно, он постоянно находится с мамой, которая кормит его молоком", — говорится в сообщении.

У самки Муфасы это первый детеныш, а у самца Игоря — второй. В 2018 году от самки Тало у него родился малыш Алешенька, которому сейчас 4 года.

Фото: Пресс-служба Казанского Зооботсада

Посетители уже могут понаблюдать за новым обитателем на новой территории зоопарка — "Река Замбези".

У приматов богатый рацион питания — свежие фрукты и овощи, орехи, мед, финики, сироп шиповника, творог, йогурт, куриное мясо и яйца, крупы и прессованная трава. Молодая мама получает все необходимые витамины, чтобы вырастить крепкого и здорового малыша.