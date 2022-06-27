"Это действительно уникальное событие, потому что впервые за 100 лет 257 работ из Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа собраны воедино и предстанут в этом уникальном формате перед посетителями Пушкинского музея", — сказала в понедельник журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что меценаты Морозовы, обладая даром, щедрой душой и вкусом, создали "уникальную коллекцию не только в мировой культуре, но и сохранили ее для будущих поколений".

В свою очередь, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила, что выставка стала итогом огромного пути, который прошли команды трех российских музеев. "Большой путь, когда, преодолевая всевозможные преграды, эта коллекция оказалась во Франции и мы, действительно, видели, как русское искусство, как русское наследие меценатов чтут те, кто так быстро, в угоду времени смогли от этого отказаться, тем самым понимаем, насколько это временно и быстротечно: и подобные высказывания, и подобные веяния", — сказала Любимова.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак, в свою очередь, уточнила, что открывающаяся выставка — шестой совместный проект для музеев.

"Мы придумали, как мне кажется, интересную концепцию для этой выставки, мы вслед за Иваном Абрамовичем Морозовым пытаемся сделать то, что не успел сделать он — создать музей, о котором он мечтал, но который не успел создать. И концепция выставки заключается в том, что весь второй этаж нашего музея мы отдаём новому музею, который называется музей братьев Морозовых", — добавила Лошак.

Главы Третьяковкой галереи и Государственного Эрмитажа Зельфира Трегулова и Михаил Пиотровский также отметили важность сотрудничества музеев в создании выставки.

"Эта выставка о великих русских коллекционерах, которые собирали то, что не собирали их французские и европейские современники, чей взгляд вглубь и в будущее подтверждает то, что Россия в конце XIX-начале XX века была на подъёме", — добавила Трегулова.

В экспозицию выставки вошли произведения, принадлежавшие коллекционерам Ивану и Михаилу Морозовым: 73 работы из Эрмитажа, 71 — из Третьяковской галереи и 113 — из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Среди них работы Дени, Сислея, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина, Левитана, Шагала, Кустодиева, Серова, Виноградова, Сурикова и других художников. Всего в рамках выставки будет представлено 600 экспонатов — около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.

Открывающаяся в ГМИИ им. Пушкина вставка, по словам организаторов, будет отличаться от той, что проходила в Париже при поддержке Фонда Луи Виттон (Fondation Louis Vuitton), не только концепцией, но и составом произведений. Так, в выставке примут участие работы, не демонстрировавшиеся во Франции — около 30 произведений русского искусства и 10 работ французских художников. Среди них — всемирно известная картина "Красные виноградники в Арле. Монмажур", а также "Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой и поездом)" Винсента ван Гога, воссоединенные парные работы Мориса Дени "Полифем" (ГМИИ) и "Вакх и Ариадна" (Эрмитаж).

Как ранее сообщили в пресс-службе Пушкинского музея, выставка расскажет "о влиятельном роде промышленников Морозовых, в конце XIX века давшем России сразу двух братьев — коллекционеров современного искусства: эксцентричного экспериментатора Михаила и вдумчивого знатока Ивана".

"Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми. Коллекция безвременно скончавшегося в 1903 году Михаила Морозова, неоднородная и эклектичная, тем не менее включавшая в себя первые в России работы Гогена, ван Гога и Мунка, станет прологом к "идеальному музею" его младшего брата", — отмечали в сообщении.

Иван Морозов, в свою очередь, отбирал произведения импрессионистов (Моне, Сислея, Ренуара и других) и постимпрессионистов (ван Гога, Сезанна и Гогена). Он заказывал монументально-декоративные ансамбли ведущим мастерам своего времени — Дени, Боннару и Матиссу. Ему принадлежали работы Серова, Левитана и Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова, которые он приобретал одновременно с французским искусством.

5 мая глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи. Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея. В музеях, в свою очередь, сообщили, что все экспонаты прибыли в хорошем состоянии.

В свою очередь, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что во Франции остались представленные на выставке картины из частных коллекций, рассматриваются варианты их возвращения. Ранее со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщалось о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. Газета "Монд", в частности, сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.