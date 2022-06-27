"Установлено, что подозреваемые выполняли свои обязанности, не имея при этом соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные объяснили следователям, что не увидели тонущего ребенка.

Ранее сообщалось, что 26 июня мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский в аквапарк. Во время отдыха ребенок решил скатиться с горки, его должен был подстраховать отец, но в последний момент мальчик выбрал другую горку. Спустя некоторое время его нашли мертвым в бассейне.

После при изучении видеозаписей выяснилось, что, спустившись с горки, мальчик провел в воде более 6 минут, но никто из спасателей не заметил тонущего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).