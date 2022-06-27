По данным газеты The Jerusalem Post, накануне выявили 11,4 тыс. заболевших, а всего за последние семь дней — 68 тыс. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 4,3 млн случаев заражения COVID-19, 10,9 тыс. — скончались.

Согласно информации портала newsru.co.il, который ссылается на отчет министерства здравоохранения Израиля, 91% тяжелобольных старше 60 лет, абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

В Минздраве не настаивают на возвращении масочного режима в помещениях и общественном транспорте, однако рекомендуют жителям все-таки носить маски. Обязательно ношение маски в Израиле в больницах, поликлиниках и аптеках, в учреждениях, где находятся пожилые люди.