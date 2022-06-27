Работы планируется начать в июле и завершить осенью. В рамках текущего ремонта будут улучшены технические характеристики покрытия ВПП, что позволит в дальнейшем принимать воздушные суда более высокого класса и соответственно развивать маршрутную сеть через тамбовский аэропорт.

В настоящее время завершается подготовка к торгам на определение подрядчика для выполнения текущего ремонта взлётной полосы. На проведение работ из областного бюджета выделено 584 млн рублей.

Кроме того, еще около 90 млн рублей будут привлечены по линии Государственной корпорации по организации воздушного движения на установку нового светосигнального оборудования.

Отмечается, что на время ремонта полосы прекращать полёты не планируется. Принимать и отправлять рейсы будут в так называемом режиме "технологических окон".

"Транспортная доступность региона напрямую влияет на привлечение инвестиций, развитие экономического и туристического потенциала региона. Мы предлагаем воспользоваться нашим аэропортом жителям соседних областей ЦФО, которые по понятным причинам пока не имеют авиасообщения с Москвой и другими городами России", — приводятся в сообщении слова врио главы администрации области Максима Егорова.

Как сообщалось, за время работы на посту главы региона Егорова по его инициативе дважды восстанавливалось авиасообщение Тамбовской области с другими регионами. В ноябре прошлого года самолёты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву. А в середине мая текущего года после переговоров Егорова с федеральными ведомствами аэропорт Тамбов первым среди городов России возобновил рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, которые Росавиация отменила в феврале.