"Я бы хотел, чтобы они открылись как можно раньше. К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и с определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем. Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты", — сказал гендиректор сети Олег Пароев на пресс-конференции в понедельник в Москве.

По его словам, начали работу 142 ресторана (всего их более 850), в том числе "первое предприятие под новым брендом, никогда не работавшее под брендом "Макдоналдс" (оно было открыто в Московской области).

"У нас очень большие планы по развитию — не только открытие всех наших предприятий, а их больше 850 по всей стране, но и открытие большого количества новых предприятий. Все вы, наверное, слышали, в течение четырех-пяти лет мы хотим дорастить количество наших предприятий как минимум до тысячи, и очень большое количество новых предприятий будет открыто в Москве", — сказал Пароев.

Как сообщалось, McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно — и точка".

У McDonald's в РФ было 62 тыс. сотрудников. Новый владелец бизнеса обязался сохранить рабочие места и условия для сотрудников в течение минимум двух лет.

В новой сети будет работать не меньше сотрудников, чем в McDonald's, рассчитывает Пароев. До конца года компания планирует нанять около 3 тыс. новых сотрудников в Москве (их было 18 тыс.).