"С момента старта эксперимента было собрано боле 133 млн рублей средств в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края", — говорится в сообщении.

Почти половину средств от реализации курортного сбора направят на развитие курортной инфраструктуры города, отмечает пресс-центр.

"В настоящее время часть средств — 49% — уже направлена на развитие курортной инфраструктуры. 68 миллионов еще находится в фонде. С учетом того, что спрос на отдых в Белокурихе превышает тот, что был в предыдущие годы, планируем собрать в фонд больше, чем первоначально прогнозировали. На совещании в связи с этим приняли решение сформировать дорожную карту задач для более полного расходования средств курортного сбора в этом году", — цитирует пресс-служба слова начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.