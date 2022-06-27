Средства направят на строительство новой дороги от железнодорожной станции Арзамас-1, реконструкцию шоссе из Арзамаса во Владимир и возведение автомобильного моста в Арзамасском районе, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, планируется, в частности, построить участок дороги от железнодорожной станции Арзамас-1 до рабочего поселка Выездное, это исключит движение части транзитного транспорта через Арзамас. Также будет обеспечена возможность организации мультимодальных перевозок на паломническо-туристическом маршруте к Серафимо-Дивеевской обители.

Реконструкция участка автомобильной дороги Владимир — Муром — Арзамас со строительством путепровода позволит ликвидировать пересечение железнодорожного полотна и автомобильной дороги, которая является единственным выездом из Арзамаса в направлении Дивеева и Сарова.

Дополнительные средства на обновление дорожной сети Нижегородской области будут выделены в 2024 году.