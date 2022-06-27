"Белоруссия заинтересована в возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Литвой, Латвией и Польшей. Пассажирские ж/д рейсы с Белоруссией были приостановлены этими странами с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С улучшением эпидемиологической ситуации и отменой ограничений на перемещение граждан Белоруссии неоднократно предлагала возобновить международные пассажирские перевозки, но безрезультатно. (В странах ЕС они восстановлены с середины прошлого лета, за исключением сообщения Польша-Литва)", — отметили в Минтрансе.

По информации ведомства, в допандемийный период на перевозки с Литвой, Латвией и Польшей приходилось порядка 20% всего международного сообщения Белоруссии, что свидетельствует об востребованности этих направлений.

"Так, в 2019 году объем перевезенных пассажиров ж/д транспортом с Литвой достигал 380 тыс. человек, с Польшей — 225 тыс., Латвией — 20 тыс.", — сообщили в пресс-службе министерства.

"С введением в апреле текущего года безвизового въезда для граждан Литвы и Латвии Белоруссию уже посетили порядка 88 тыс. безвизовых туристов, что говорит о высоком спросе на транспортное сообщение с Белоруссией со стороны жителей стран ЕС", — подчеркнули в Минтрансе.

При этом, по информации министерства, из Минска выполняются ежедневные автобусные рейсы в Вильнюс, Ригу и Варшаву, на которых наблюдается постоянное увеличение пассажиропотока.