"Нашей задачей было сделать удобный сервис для жителей, которые могут посещать парки, смотреть расписания, смотреть описания парков. Можно узнать, кто руководитель, какая есть туристическая инфраструктура, где можно поесть, чем заняться", — сказал Кузнецов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

По его словам, в приложении доступны данные о парковке и контакты для обратной связи с администрацией того или иного парка региона.

Через "Мое Подмосковье" можно записаться на мастер-классы, а также узнать дату и место проведения различных событий.

В данный момент приложение работает в тестовом режиме, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерстве культуры и туризма Московской области.