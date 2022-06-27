"Новый формат — шоу иллюзионистов, причем мирового уровня, который пройдет в парке "Победы" в Зарайске. Уверен, что оно удивит даже самых убежденных скептиков", — сказал Кузнецов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами ведомств и муниципалитетов.

Он отметил, что хедлайнерами шоу станут одни из лучших иллюзионистов мира — Артем Щукин и Лукас Ли.

Выступления иллюзионистов, мастер-классы, а также состоится шоу уличной магии пройдут на пяти локациях.

Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха при центре досуга "Победа".