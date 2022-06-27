"Работы будут проводиться на площади более 30-ти гектаров. Срок реализации инвестиционного проекта — 2022-2025 годы", — сказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Татьяна Малашина, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Среди мероприятий — ремонт и "восстановление исторической дорожно-тропиночной сети", подпорных стен, устройство противооползневых сооружений. Предусмотрено также проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории парка, появление современных сервисов .

Уточняется, что Главгосэкспертиза рассмотрела проект мероприятий по обследованию техсостояния, проведению изысканий и оценке предполагаемой стоимости работ — это стадия, предшествующая основному проектированию. "По итогам государственной экспертизы обоснования инвестиций выдано положительное заключение", — указывается в сообщении ведомства.

Ливадийский парк заложил в 1834 году российский дипломат Лев Потоцкий — основатель имения Ливадия на юге Крымского полуострова. Он создал парк по примеру итальянских террасных садов: растения высаживались с учетом особенностей ландшафта, не нарушая гармонии природы, а архитектурные элементы не перегружали пейзаж. В 1860-м парк перешел в собственность Удельного императорского ведомства, и Ливадия стала любимой летней резиденцией царской семьи. В 1911 году под руководством архитектора Николая Краснова здесь был возведен Белый дворец в "итальянском" стиле, где в 1945-м прошла Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции.

Сегодня на территории Ливадийского парка растет около 400 видов деревьев и кустарников, в том числе такие редкие, как гигантская секвойя, ливанский, гималайский и атласский голубой кедры. Здесь расположены несколько фонтанов, беседки и 80-метровая пергола — навес для вьющихся растений.