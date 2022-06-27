"Оценочные комиссии завершили работу. По уточненным данным, в результате обильных ливневых дождей в Сочи оказались в той или иной степени повреждены 102 домовладения, в которых проживают 412 человек. На днях начнутся выплаты первым 85 сочинцам", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что социальные выплаты, положенные пострадавшим гражданам, составят 10 тыс. рублей. Также предполагается выплачивать 50 тыс. рублей за частичную и 100 тыс. рублей — за полную потерю движимого имущества каждому зарегистрированному в домах, находящихся в зоне ЧС.

"Минувшая неделя у нас была достаточно сложная, погода нас все время испытывала на прочность. Все городские службы мобилизовались и в кратчайшие сроки приступили к восстановлению коммунальной и дорожной инфраструктуры", — процитировали в пресс-службе мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По его словам, в работах по расчистке завалов во дворах и на пляжных территориях участвовали более 100 волонтеров, помощь оказывали депутаты, предприниматели, общественники и даже гости курорта.

"Это отличный пример единения и сплоченности. Во избежание трагедии впредь при оповещении о надвигающейся непогоде туристов, в том числе и с мест стихийных событий, будут выводить на безопасные территории мониторинговые группы, что позволит предупредить травматизм и гибель людей", — отметил градоначальник.

Как сообщалось, обильные ливни в Лазаревском районе Сочи 24 июня спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках. Подтопленными оказались 14 посёлков. В море унесло два автомобиля, в которых находились туристы из Ставропольского края: трое детей и четверо взрослых. Одного мужчину спасли, двух женщин нашли погибшими. Поиски троих детей и одного мужчины продолжаются.