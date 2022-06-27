"Летим с 15 июля. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении

"Внуково станет третьим аэропортом Москвы, куда мы летаем. На данный момент Belavia выполняет рейсы в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", — отметили в компании.

Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск — Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.