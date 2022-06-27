"Военно-Грузинская дорога остается закрыта для всех видов автотранспорта. Непосредственно на российской границе ее открытия ожидают 527 транспортных средств: 350 легковых автомобилей, 5 автобусов, 12 микроавтобусов, 160 большегрузов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за размытия части дороги на территории Грузии проезд автотранспорта на данном направлении будет невозможен длительное время. В связи с этим рекомендуется уточнять обстановку, складывающуюся на Военно-Грузинской дороге, и воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации обстановки.

На выезде из Владикавказа выставлены экипаж ГИБДД для ограничения движения автотранспортных средств, следующих в Грузию, и экипаж Центра медицины катастроф для реагирования на возможные происшествия.

Организовано оповещение водителей об ограничении движения по Военно-Грузинской дороге.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Военно-грузинской дороге и Транскавказской магистрали в Северной Осетии временно приостановлено из-за риска селей и камнепадов. В 15:00 мск Транскам открыли для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией. Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.