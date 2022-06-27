"Посетителям нашего зоопарка, впервые оказавшимся на его территории, а она составляет порядка 16 гектаров, непросто проложит маршрут, выбирая для себя самое интересное. И потому логично, что, идя в ногу со временем и цифровизацией, мы создали проект виртуального помощника. С его помощью посетители смогут выбрать и самостоятельно составить интересный и удобный маршрут, узнать подробности о животных или послушать во время прогулки аудиогид в исполнении известного ведущего Николая Дроздова", — отметила Соколова.

Она подчеркнула, что это первый подобный проект для всех зоопарков России.

Приложение будет постоянно обновляться и расширяться по своим возможностям, предоставляя посетителям максимум информации о зоопарке и его коллекции. Программа интерактивная с дополненной реальностью, добавила директор.

По ее словам, в довоенное время в зоопарке Кёнигсберга находился этнографический музей под открытым небом, где были собраны уникальные строения со всей Восточной Пруссии. Зоопарк частично воссоздал эту экспозицию с помощью исторических стендов, установленных там, где стояли экспонаты этнографического музея. Мобильное приложение позволяет не только увидеть исторические объекты, но и сфотографироваться на их фоне.

"Отмечу, что приложение разработала калининградская IT-компания "Медиапарк", которая будет сопровождать и совершенствовать этот интересный проект. Оно разработано в рамках проекта "Ольштынек — Калининград — от общей истории к будущему партнёрству", который стал победителем грантового конкурса Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 годы", — сказала Соколова.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Он был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо питомцев зоопарка — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлено около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2 тыс. особей.