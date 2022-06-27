Зрители смогут посмотреть сразу четыре фестивальные программы.

Так, во внеконкурсной программе состоится показ лучших фильмов для семейного просмотра из цикла "Про родителей и детей" (12+); лучших фильмов этого года, но не вошедших в конкурсную программу; самых интересных фильмов прошлых фестивалей. В рамках основной конкурсной программы (18+) будет представлены фильмы "Нас всех убьет глобальное потепление", "Ангел", "Новая мама", "Холодно", "Молодой", "Как разжечь потухший огонь", "My VR", "Несовместимость", "Принципиально документально".

"Рекомендуем посетить все показы, т.к. в основную конкурсную программу организаторы просто не смогли включить все лучшие фильмы, отобранные из более чем 1000 присланных на фестиваль. Поэтому эти короткометражки будут представлены в дополнительных внеконкурсных программах", — отмечает пресс-служба.

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а народный победитель получит грант в 1,5 млн рублей.

Вход на фестиваль свободный.

IX Фестиваль уличного кино этим летом пройдет в 1 тыс. городов России, охватив все регионы страны. Сотни тысяч россиян посмотрят лучшие короткометражные фильмы снятые молодыми режиссерами. В программу фестиваля вошли более 50 короткометражных фильмов и анимации, отобранных экспертами из более чем 1 тыс. заявок.