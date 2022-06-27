"В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова в летнем сезоне 2022 года... АНО "Единая транспортная дирекция (АНО "ЕТД") предлагает организовать прямые смешанные перевозки пассажиров по единому билету от железнодорожного вокзала Анапы до железнодорожного вокзала Симферополя", — следует из ответа за подписью главы ведомства, текст которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

По данным Ростуризма, в Анапу будет ежедневно прибывать до 30 пар поездов из разных регионов России. Перевозка из Анапы в Симферополь будет осуществляться на 20 автобусах вместимостью до 49 пассажиров. Стоимость билета в одном направлении составит 1030 рублей в один конец.

"По информации АО "Гранд Сервис Экспресс", поезда в Крым будут курсировать по 17 направлениям. При этом количество вагонов в поездах "Таврия" по сравнению с прошлым сезоном планируется увеличить в полтора раза. Сегодня в Крым ежедневно прибывают 5-6 поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска (в неделю – 19 754 человека)", — говорится в письме.

Как отмечают в Ростуризме, "Гранд Сервис Экспресс" планирует продать до 4,8 млн мест в поездах на полуостров, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года.

Также в два раза увеличено автобусное сообщение между Севастополем, Москвой и крупными городами юга России. Так, между Москвой и Севастополем выполняется четыре рейса в день, между Краснодаром и Севастополем – 17, между Ростовом-на-Дону и Севастополем – 5, между Анапой и Севастополем – 4.

"Проблема транспортной доступности крымских курортов в отсутствие авиасообщения с полуостровом сейчас актуальна как никогда. Выделение 100 дополнительных вагонов в поездах, следующих в Крым, формирование автобусных маршрутов из Анапы в Симферополь, увеличение прямых автобусных рейсов для туристов – все это должно компенсировать отсутствие авиасообщения на полуостров в летний сезон. Реализация указанных логистических решений позволит туристам добираться до Крыма в комфортных условиях. Но, очевидно, что и региональные власти, и федеральные структуры должны следить за изменением потока туристов и, при необходимости, принимать оперативные решения. Кроме того, считаю важным информировать участников рынка, в первую очередь туристические компании, о новых возможностях трансфера клиентов в Крым и курорты Краснодарского края", — прокомментировал письмо Ростуризма Пайкин.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, в том числе аэропорт Симферополя, введены 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. 22 июня Росавиация продлила запрет на полеты до 30 июня. В 2021 году порядка 30% туристов добирались в Крым на самолетах, остальные – на собственных автомобилях и поездах.