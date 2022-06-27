"По данным мониторинга министерства курортов и туризма РК, происшествий и проблемных вопросов со стороны средств размещения не зафиксировано. Курортные города и туристические объекты Крыма доступны для гостей и жителей", — говорится в сообщении.

Как напоминают в Ростуризме, по полуострову сейчас проходит дождевой фронт, наиболее сильные осадки зафиксированы в районах Белогорский и Симферопольский (село Перевальное), а также в районе Большой Алушты.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством отелей, санаториев, пансионатов, с руководством муниципалитетов, все работают в штатном режиме согласно ситуации. У каждого средства размещения есть резервные источники электропитания и водоснабжения. Мы уже проходили ранее сложные погодные ситуации – опыт есть. Все службы работают, все силы и средства присутствуют", — цитирует пресс-служба Ростуризма министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

В Ростуризме добавили, что Минтуризма Крыма просит туристов и руководителей экскурсионных и туристических организаций "отложить экскурсионное обслуживание в горно-лесной местности, на морском транспорте и быть осторожными на дорогах".

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу ослабление осадков ожидается уже во второй половине дня 28 июня. Начиная со среды в Крыму установится солнечная теплая погода.