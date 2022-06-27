"Река Биюк-Карасу вышла из берегов, в город идет вода. Есть подтопление частного сектора, детского интерната. И еще одна река, она всегда была маленькой, вышла из берегов — с гор спустилась вода", — сказала Варава.

Она не смогла уточнить количество пострадавших домов, но подтвердила, что подтопления масштабные.

Как уточнили журналистам в правительстве Крыма, всего из дом-интерната для детей-инвалидов эвакуировано 53 ребенка, еще 42 ребенка осталось вывезти. Их разместят в Евпатории и районной больнице. Прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

В Белогорске проживают около 17 тысяч человек. За ночь, по данным гидрометцентра, там выпало около 30 мм осадков.

Как сообщалось, сильные ливни 26 июня привели к подтоплениям в 13 населенных пунктах Крыма. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Более 120 человек эвакуированы из разных зон затопления. 2,7 тысячи абонентов остались без света.

Разрушено две дамбы в Симферопольском районе, в крымской столице обвалился автодорожный мост. Из-за дождей продолжается сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов. В районе Алушты сошел сель на территорию санатория.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу Крымского гидрометцентра, ливни закончатся в середине дня 28 июня.