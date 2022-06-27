"У нас на сегодняшний день есть почти 480 километров разнообразной велоинфраструктуры. Также мы в этом году ведем работу и на будущий год. У нас еще 80 километров должно прибавиться", — сказал Хайкин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами ведомств и муниципалитетов.

Согласно справке к мероприятию, к 1 июля будет готово 56 км маршрута "Вело-1" (Яхрома-Дмитров-Дубна), оставшиеся 76 км завершат в 2023 году. Кроме того, в этом году проложат 6 км веломаршрута "Связь трех парков", который соединит парки Малевича, Лазутиной и Мещерский.