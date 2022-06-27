Выставка приурочена к 350-летию великого реформатора, рассказывает о незаурядной личности царя Петра и его преобразованиях.

На 26 планшетах представлены основные вехи, связанные с жизнью и деятельностью царя-реформатора.

Выставка представляет и "тульскую" тему. Еще в конце XVII века Петр I интересовался работой Городищенских и Каширских железоделательных заводов, содействовал постройке предприятий Никиты Демидова в Туле и на Урале. Указом от 15 февраля 1712 года было положено начало строительству в Туле первого в России казенного оружейного завода. Царь высоко ценил мастерство тульских оружейников, поручал им создавать эталонные образцы, обучать других мастеров.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.