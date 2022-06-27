"Впервые в российской фестивальной истории состоялся опен-эйр, который длился 10 дней. В первый уикенд, "Дикая Мята. Green", фестиваль посетило 25 000 человек, 11 300 зрителей приехали на второй, "Дикая Мята. Violet". На "Дикой Мяте" прошло свыше 170 выступлений и диджей-сетов", — говорится в сообщении.

С пяти фестивальных сцен звучала самая разная музыка — от любимых всеми меломанами "Кино", участников проекта "Делай Свое Дело" Сергея Воронова (Гарик Сукачев, Владимир Шахрин, Сергей Чиграков, Евгений Маргулис) и Дельфина до ультрамодных "Аигел", Pyrokinesis, Kedr Livanskiy и взрывных The Hatters.

Сообщается, что организаторы подготовили к нынешнему фестивалю стационарную инфраструктуру. На фестивальном поле были построены модульные дома, типи, круглогодичный концертно-студийный комплекс, ресторан, лекторий "Синергия", кинотеатр, выложены мощеные дорожки.

После завершения "Дикой Мяты" на фестивальной площадке будут продолжены концерты, гастрофестивали, спортивные турниры, кинофестивали, различные мероприятия для гостей.

Музыкальный фестиваль "Дикая Мята" проходил в Алексинском районе Тульской области. Ранее фестиваль продолжался только три дня.

Как сообщалось, впервые фестиваль разделился на два направления: мультижанровое под названием "Дикая Мята Green" (17-19 июня) и электронное "Дикая Мята Violet" (24-26 июня).

"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области.

В последние два года фестиваль не проводился из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области.