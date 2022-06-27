"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%. Кроме того, за этот период планируется поставить нашим авиаперевозчикам около 800 вертолетов", — сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

За семь лет российским перевозчикам планируется поставить более 1 тыс. самолетов, говорится в материалах правительства. Среди них — более 140 бортов SSJ New (импортозамещенная версия "Суперджета"), 270 самолетов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Кроме того, предусматриваются поставки малоразмерных самолетов: ТВРС-44 "Ладога", Л-410 и "Байкал" (ЛМС-901).

"Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 самолетов в год начиная с 2029 года — с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году", — отметил Борисов.

Он также сообщил, что цены на российские самолеты с 2026 по 2030 гг. по мере наращивания серийного выпуска будут снижаться на 2%. Выход на уровень затрат на поддержание их летной годности, "соответствующий мировым аналогам", ожидается в 2030-2035 годах, сказал Борисов.

"В программе зафиксирована необходимость применения госгарантий и погашения процентов по кредитам, полученным для расширения производства воздушных судов и формирования пула запчастей. Кроме того, сохраняются меры господдержки, направленные на повышение финансовой привлекательности отечественных воздушных судов", — сообщил вице-премьер. Среди них — снижение затрат лизинговых компаний на погашение процентов по кредитам, полученным на закупку самолетов и вертолетов, а также затрат авиакомпаний на уплату лизинговых платежей.

"Мониторинг реализации программы будет идти в рамках обязательных ежегодных докладов в правительство Российской Федерации. Такие доклады должны направляться ежегодно до 1 июля, вплоть до 2030 года", — заключил Борисов.

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. При этом большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями — иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

К концу 2025 года в строю останется не менее 70% эксплуатируемых сейчас воздушных судов, говорил ранее замглавы Минтранса Игорь Чалик, ссылаясь на прогноз, заложенный в программу развития авиаотрасли до 2030 года.