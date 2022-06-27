"Пещера необычная. Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки. Пещера выработана напорными водами. Пока нами пройдено пять метров, далее стоит небольшое озеро. Нужно дождаться устойчивой сухой погоды и продолжить исследование", — приводит слова спелеолога пресс-служба вуза.

Искусственная траншея вскрыла полость, которая была присыпана щебнем, во время строительных работ в районе Петровской балки. После разбора обнаружен вход в пещеру, ее диаметр составил около полуметра.

По словам Самохина, в пещере наблюдаются все условия для образования карста, а во время дождя в нее втекает ручей, что означает наличие подземной гидросистемы.