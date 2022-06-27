"Большой театр, гостиница "Украина", храм Христа Спасителя, Триумфальная арка, Государственный исторический музей и Спасская башня воссозданы с высокой степенью детализации и абсолютной точностью. Гости павильона смогут прикоснуться к истории архитектуры и ощутить текстуру каждой детали", — сообщил глава департамента Сергей Лёвкин.

Он уточнил, что экспонаты будут интересны не только людям с нарушением зрения, но и остальным посетителям. Уменьшенные копии шести знаковых сооружений столицы, напечатанные на 3D-принтере, разместятся в фойе здания.

Работу над макетом столицы начали в 2012 году. Площадь экспозиции "Макета Москвы" составляет 429 квадратных метров.