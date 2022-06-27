"Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 самолетов в год начиная с 2029 года — с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году", — сказал Борисов.

При этом до 2030 года российский авиапром планирует выпустить 70 самолетов Ту-214, добавил он. МС-21 и Ту-214, как ожидается, заменят в парках российских авиакомпаний американские Boeing и европейские Airbus, способные летать на дальние расстояния.

Парк региональной авиации "предстоит создать фактически заново", отметил Борисов. В планах — наладить серийный выпуск Ил-114-300 (70 единиц к 2030 году), ТВРС-44 "Ладога" (до 140 единиц) и "Байкал" (154 единицы).

"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%. Кроме того, за этот период планируется поставить нашим авиаперевозчикам около 800 вертолетов", — заявил вице-премьер.