"Выдалась неспокойная ночь. В некоторых муниципалитетах края прошёл сильный дождь с грозой. В Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах до критических отметок поднялся уровень воды в реках. Самая сложная ситуация оказалась в Краснодаре, где подтопило 62 придомовых территории и 9 домовладений. Работы по откачке воды уже ведутся", — написал Кондратьев.

Он отметил, что по прогнозам дождь будет идти еще несколько дней, при этом в приморских городах продолжает действовать штормовое предупреждение, сохраняется опасность возникновения ЧС. В связи с этим продолжает работать оперативный штаб.

"Особенно хочется предупредить всех, кто сейчас отдыхает у нас на природе — в кемпингах, с палатками. Будьте аккуратны. Останавливайтесь только в специально оборудованных местах, не рискуйте своими жизнями и здоровьем. Также сейчас лучше воздержаться от поездок в горы, в настоящее время это может быть опасно", — добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что шесть экстренных предупреждений действуют в связи с непогодой в регионе, в Сочи ведутся аварийно-спасательные работы после разгула стихи, продолжаются поиски пропавших туристов, чьи автомобили смыло в море потоком реки в Лазаревском районе города.