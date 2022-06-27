ISS, таким образом, изменила свою позицию: в начале июня она рекомендовала акционерам Spirit голосовать против этой сделки и начать переговоры с другим претендентом на покупку Spirit — Jet Blue Airways.

В пятницу Frontier заявила, что готова увеличить денежную составляющую сделки на $2 млрд. Кроме того, компания обязалась выплатить Spirit компенсацию в $350 млн в случае, если сделка не получит одобрения регуляторов. Такую же компенсацию обещает и Jet Blue.

"С учетом новых фактов и условий, текущее предложение Frontier выглядит предпочтительным", — заявили в ISS.

Совет директоров Spirit заявил, что новое предложение Frontier превосходит предложение JetBlue. Акционерам Spirit предстоит проголосовать по этому вопросу 30 июня.