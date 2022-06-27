Инцидент произошел ночью в воскресенье. Как уточняет издание, 42-летний россиянин ехал на взятом в аренду мотоцикле в районе Кестель в Аланье, при перестроении в него врезался автомобиль.

"Прибывшая на место происшествия медицинская бригада установила, что россиянин скончался на месте. Его тело доставлено в муниципальный морг Аланьи. Момент аварии зафиксирован камерой видеонаблюдения, ведется расследование", — пишет издание.

Кестель — один из муниципальных районов Аланьи, расположен к югу от курортного города.