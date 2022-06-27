Как сообщает пресс-служба музея, мультимедиа-гид создан на основе произведений постоянного раздела экспозиции "Музей Людвига в Русском музее" в залах Мраморного дворца. В него вошли 40 произведений российских и западноевропейских художников второй половины XX — начала XXI века. Проект приурочен к 25-летию Фонда Людвига.

Мультимеда-гид расскажет о работах представителей таких художественных направлений, как поп-арт (Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол), гиперреализм (Ральф Гоингс), немецкий неоэкспрессионизм (Георг Базелиц, Маркуса Люперц), неоклассицизм (Клаудио Браво), концептуальное искусство (Илья Кабаков).

"Благодаря технологии дополненной реальности пользователи мультимедиа-гида могут навести камеры своих смартфонов на экспонат и получить дополнительную информацию в виде аннотаций, ауидогидов и специальных "точек интереса" — AR-элементов, которые акцентируют внимание на деталях или сообщающие краткую информацию о произведении. Все материалы мультимедиа-гида доступны на русском и английском языках", — говорится в сообщении.

Музей Людвига в Русском музее — это дар известных немецких собирателей Питера и Ирэны Людвиг, который образовал особый раздел постоянной экспозиции в Мраморном дворце. 25 июня 2022 года Фонд Людвига отметил свое 25-летие. Всего в мире существует 12 Музеев Людвига: в Кельне, Вене, Будапеште, Саарлуисе, Кобленце и других городах.