"Завершился самый масштабный в России национальный праздник "Ысыах Туймаады-2022". За два дня Ысыах в долине Туймаада посетило более 220 тысяч жителей и гостей столицы", — говорится в сообщении.

В этом году здесь побывали представители более 50 стран и почти всех регионов России, главы 34 районов республики.

"Ысыах — это главный символ якутской культуры, традиционной картины мира народа Саха. Праздник летнего солнцестояния своими корнями уходит вглубь веков. Праздник гармонично соединяет в себе духовный обрядовый комплекс и самобытную музыкальную культуру, яркую национальную одежду и неповторимые угощения, азартные спортивные состязания и танец Осуохай, символизирующий торжество жизни", — написал в своем телеграмм-канале мэр Якутска Евгений Григорьев.

25-26 июня на площадках Ысыаха прошли более 100 мероприятий и 25 конкурсов, приуроченных к 100-летию ЯАССР и 25-летию проведения "Ысыаха Туймаады" в местности Ус Хатын. Впервые проведены конкурсы мастеров чороонов (сосуд для потребления кумыса — ИФ), молодых семей и сказителей осуохай.

На мероприятии впервые прошел татарский народный праздник Сабантуй в рамках Дней Татарстана в Якутии.

Церемонию открытия посмотрели более 25 тысяч зрителей.

"В 1998 году впервые состоялся городской Ысыах в местности Ус Хатын. За прошедшие годы Ысыах Туймаады стал самым крупным национальным праздником в России, в котором участвовали более 200 тысяч человек. Два года праздник проводился в онлайн-формате в условиях пандемии. В 2019 году на Ысыах пришло 205 тысяч человек. В этом году рекорд 2019 года превзойден", — приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Ысыах — традиционный летний праздник якутов в честь возрождения природы, знаменующий собой наступление якутского Нового года и сопровождаемый обильными угощениями, хороводом, спортивными играми и конными скачками.

Празднование Ысыаха Туймаады проводится ежегодно в местности Ус Хатын и собирает более 200 тыс. человек.

Национальный праздник вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов, расположенных на территории России, стран Восточной Европы и стран Центральной Азии.