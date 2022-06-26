"Границы территории опережающего развития "Бурятия" будут расширены за счет включения новых земельных участков и части акватории озера Байкал. Также будет расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим", — говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства.

Уточняется, что решение позволит реализовать в Бурятии новые инвестиционные проекты. В их числе — создание туристического кластера на территории муниципального образования "Выдринское", которое находится в центральной экологической зоне озера Байкал. В рамках проекта к 2024 году запланировано строительство отеля на 200 номеров, ресторана, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, пункта проката и благоустроенного пляжа.

В правительстве рассчитывают, что реализация проекта будет способствовать развитию туризма в Бурятии, позволит создать около 250 новых рабочих мест и привлечь в регион почти 1,4 млрд рублей частных инвестиций.

ТОР — специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов — 586, объём инвестиций по соглашениям — более 4,6 трлн рублей.