Комментируя условия работы чартерных программ в регионы, которые организуют туроператоры, она отметила, что Ростуризм не принимает решение о включении или невключении того или иного региона.

«Мы даем субсидию любому туроператору, который поставит чартерную программу практически в любой регион. Мы 50% стоимости фрахта самолета компенсируем. А дальше – ставит такую программу туроператор или не ставит – это решение бизнеса», — пояснила Догузова.

И добавила, что это мера стимулирует бизнес к тому, чтобы организовывать чартерные программы в те или иные регионы. Но решать, ставить их или нет, должны сами туроператоры.

«Свердловская область – очень хорошо транспортно связанный регион, практически с любыми крупными центрами, поэтому, может быть, сюда в этом смысле нет такой острой необходимости ставить чартерные программы, как, скажем, в другие регионы, куда туроператоры такие программы запускали. Но все зависит от бизнеса», — подчеркнула глава Ростуризма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что регион уже субсидирует межрегиональные авиаперевозки, чтобы поддержать регулярность перелетов, и готов также поддержать и чартерные программы туроператоров.

«Если говорить о Новосибирске – то самолет летает, Омск–летает, со всеми столицами Уральского федерального округа… Уфа, Оренбург – летает, и так далее. То есть, когда появляется новое направление, наш Минтранс и мы сами заинтересованы в том, чтобы у нас здесь был транспортно-пассажирский хаб. Поэтому, если какой-то из туроператоров имеет желание заявиться, мы, конечно же, их подержим, более того – мы можем совместить наши субсидии по транспортно-пассажирским перевозкам», — сказал он.

Ранее глава Свердловской области сообщил, что в 2022 году регион планирует принять не менее 1,5 млн туристов.