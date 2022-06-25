«Только что в Ростуризме одобрена заявка на создание национального маршрута по местам Демидовых – Демидовский маршрут так называемый. И вот буквально следующий этап — это мы его оцифруем, опишем, и к нему будет быстрый, удобный доступ на национальном туристическом портале России Russia.travel», — сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Догузова напомнила, что на портале выложены первые пять одобренных ведомством национальных турмаршрута.
«Я думаю, что в следующем пакете маршрутов будет как раз Демидовский маршрут тоже. Проект уже сформирован, определены точки, они объединены в единый маршрут, экспертный совет Ростуризма приезжал, отсматривал все эти точки. Сформированы рекомендации, что можно было бы еще на этом маршруте доделать, и следующий этап – это мы вместе с регионом объединяем усилия, чтобы все, что нужно доделать, было доделано», — добавила глава Ростуризма.
Маршрут был впервые запущен в Свердловской области 10 июня, он рассчитан на три дня и две ночи. В ходе программы туристы знакомятся с промышленными объектами начала XVIII века и современными производствами. Кроме того, им представляют тагильский поднос и производство изделий из керамики, а также гастрономические специалитеты области.
Ростуризм к 2024 году рассчитывает сформировать в России сеть национальных туристических маршрутов, на эти цели ведомство выделит 4,4 млрд рублей. Маршруты включают рекомендации по посещению объектов показа, выбору отелей, транспортную логистику.
Ростуризм одобрил заявку на создание национального маршрута по местам Демидовых
«Только что в Ростуризме одобрена заявка на создание национального маршрута по местам Демидовых – Демидовский маршрут так называемый. И вот буквально следующий этап — это мы его оцифруем, опишем, и к нему будет быстрый, удобный доступ на национальном туристическом портале России Russia.travel», — сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге.