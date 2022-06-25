Власти открыли "горячую линию" — +7 (862) 274-25-96, +7 (918) 306-67-05, +7 (918) 604-17-44. По этим номерам жители подтопленных территорий могут заявить о себе, проконсультироваться по любым вопросам, попросить о помощи.

"Держу на личном контроле ход аварийно-восстановительных работ в пострадавших от стихии населенных пунктах Лазаревского района. Делаем все, чтобы жители этих территорий как можно легче перенесли этот период. Обеспечили всех, кому это необходимо, продуктами питания и питьевой водой. Чистим улицы, ресурсоснабжающие организации в полном составе восстанавливают пострадавшую коммунальную инфраструктуру", — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в 11 населенных пунктах, где бушевала стихия, действует локальный режим ЧС. Полиция на месте охраняет пострадавшие дома.

"Продолжаются поисковые работы пропавших без вести. Важно, действие штормового предупреждения в городе сохраняется. Циклон переместился в сторону Адлерского района. Межведомственный оперативный штаб продолжает круглосуточную работу", — отметил Копайгородский.

Между тем, в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России "Интерфаксу" сообщили о продолжении поисков пропавших в море людей, которых во время стихии в автомобилях унесло в море в Лазаревском районе Сочи.

"Вертолет и два корабля вышли в море на продолжение поисков пропавших", — сказали в ЮРПСО.

"Ищем с воздуха, на море и на суше", — подчеркнул собеседник.

По его словам, на поиски трех детей и мужчины направлены все необходимые силы и средства.

Ранее сообщалось, что в поселке Зубовая Щель река вышла из берегов и унесла в море два автомобиля, в которых находились туристы из Ставропольского края: трое детей и четверо взрослых. Одного мужчину спасли, двух женщин нашли погибшими, поиски остальных продолжаются.