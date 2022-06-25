"По техническим причинам Генеральное Консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что заявители имеющие запись в визовые центры начиная с 27 июня могут перенести свою запись на более поздний период после добавления мест в систему электронной записи на сайте ru-gr.gvcworld.eu.

"Все визовые центры буду открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня включительно", — сообщается на сайте.

При этом как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), причиной приостановки работы стало обновление системы визового центра.

"По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится. Возможно, более точная информация появится в начале следующей недели — 27-28 июня", — отмечает АТОР.

Как сообщалось, власти Греции с 1 мая по 31 августа отменили большинство антиковидных ограничений – сертификаты вакцинации и тесты на COVID-19 не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.