"Сейчас сложно отследить динамику, мы с вами пережили два непростых года ковидных ограничений. Но мы ожидаем около 1,5 млн туристов в 2022 году, но совершенно точно это будет больше", — сказал Куйвашев.

При этом в развитие туристической индустрии, по словам главы региона, будут вложены солидные инвестиции.

"Предварительно около 60 млрд рублей до конца 2022 года будет вложено в туризм из федерального, регионального и частных источников", — уточнил Куйвашев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что средства пойдут на развитие практически всех основных направлений въездного туризма. Это и экотуризм, и развитие выставочно-конгрессной деятельности, и поддержка гостиничного бизнеса и предприятий общепита, и событийный туризм, и другие направления.

"Неплохо развивается и будет развиваться туризм выходного дня. Каждые выходные у нас заполняемость отелей достигает 90-100%. Кроме того, паломнический, культурно-познавательный туризм, арт-туризм – люди специально приезжают на несколько дней, чтобы посетить наши театры, филармонию, культурные мероприятия и музейные комплексы. То есть, у нас есть практически все виды туризма, кроме отдыха на море", — сообщил губернатор Свердловской области.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, побывавшая в эти дни в регионе с рабочим визитом, Свердловская область имеет развитую туристическую инфраструктуру.

"Екатеринбург – это абсолютно готовое туристическое направление, где есть все, что нужно современному туристу для комфортного и интересного путешествия. Это гостиницы на любой вкус, это кафе, рестораны – совершенно разные; это благоустроенная городская среда с туристическим центром города, очень интересные музеи… и недалеко от Екатеринбурга еще очень много всего интересного", — констатировала Догузова.