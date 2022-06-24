Выставка "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" начнет работу в манеже Малого Эрмитажа 26 июня.

По информации музея, посетители смогут увидеть более 150 произведений из всемирно известного собрания: 30 картин Анри Матисса, 40 произведений Пабло Пикассо, "иконостас" Поля Гогена, включающий 15 его работ, а также полотна Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Андре Дерена.

"Выставка, организованная Государственным Эрмитажем совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) и внуком Сергея Ивановича Щукина Андре-Марком Делок-Фурко, уникальна тем, что именно в Петербурге хранятся важнейшие произведения Пабло Пикассо и Анри Матисса, которые не могут покидать Эрмитаж по состоянию сохранности. Это позволяет создать экспозицию, максимально близкую к оригинальной "щукинской": полотна, хранящиеся в Эрмитаже и ГМИИ впервые будут показаны вместе в столь полном составе", — отмечает пресс-служба.

Выставка, которая продлится до 30 октября, завершает триаду публичных показов коллекции Щукина. Масштабный проект начали в 2015 году с организации совместных экспозиций "Ключи к страсти" и "Шедевры нового искусства — коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и ГМИИ имени Пушкина". В 2016-2017 годах картины показали в Париже, где выставку посетили более 1,2 млн человек, а в 2019-м — в Москве.

Сергей Щукин (1854-1936) — московский купец и благотворитель, коллекционер произведений искусства. Его собрание положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и ГМИИ.